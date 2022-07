Unieuro è veramente incredibile, in questi giorni ha rinnovato la campagna promozionale più pazza delle ultime settimane, continuando a sopraffare tutti i consumatori con prezzi alla portata.

Il volantino è pronto a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con una serie di ottime riduzioni, applicate alle più disparate categorie merceologiche, anche smartphone di fascia alta. Gli acquisti, se interessati, possono essere completati in ogni negozio in Italia, ricordandosi comunque della possibilità di affidarsi anche al sito ufficiale, dove si trovano i migliori prezzi bassi, con spedizione gratuita presso il domicilio.

Se volete i codici sconto Amazon gratis, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro: le offerte sono le migliori di oggi

Il SottoCosto di Unieuro cerca di rendere felici gli utenti che sono alla ricerca di un buon risparmio sull’acquisto dei migliori dispositivi in commercio, a prezzi sempre più economici ed alla portata di tutti.

La fascia alta coinvolge alcuni dei terminali più richiesti di sempre, quali possono chiaramente essere iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, ma anche iPhone 13 a 789 euro, oppure un Galaxy S22 da 699 euro, per scendere poi verso il migliore per rapporto qualità/prezzo, quale è il Galaxy S21 FE, disponibile a 399 euro.

Non mancano anche altri riferimenti ugualmente interessanti, quali possono essere Galaxy A52 a 239 euro, oppure i vari Redmi 10, Redmi Note 11 pro, Motorola Moto G62, Motorola Moto E32 e Xiaomi 11T. Tutti questi prodotti possono essere sfogliati nel dettaglio sul sito ufficiale.