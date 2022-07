Il Black Friday d’Estate di Trony rappresenta la giusta campagna promozionale che può spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia fino al 28 luglio, con tantissime possibilità di risparmio.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono stavamo aspettando di vedere, ciò sta a significare che nasconde una buonissima selezione di prezzi bassi e convenienti per tutti. Gli acquisti, come era facile immaginare, possono essere completati nei negozi fisici in Italia, senza differenze o costi aggiuntivi di alcun tipo.

Trony: grandi offerte e prezzi da non credere

Il top di gamma che tutti vogliono e desiderano, il Samsung Galaxy S22, può oggi essere acquistato con un esborso finale di soli 699 euro, un prezzo molto valido per la variante che prevede 128GB di memoria interna (allo stesso prezzo si può acquistare un iPhone 12 da 128GB).

Le alternative sono tutte più economiche, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Redmi Note 11 Pro, Galaxy A32, Galaxy A53, Oppo A94, Motorola Edge 30, TCL 30SE, Motorola E32, Motorola E20, Oppo Reno6, Oppo Reno8 Lite, Oppo A94 e similari.

L’unico accenno ad una fascia leggermente più superiore è forse dettato dalla presenza di Oppo Find X5, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 449 euro. Per il resto troviamo una importantissima selezione di offerte legate alle più svariate categorie merceologiche, come televisori, notebook, elettrodomestici (grandi e piccoli), nonché accessori per l’informatica. I dettagli del volantino li potete trovare direttamente sul sito ufficiale di Trony, con ogni altra informazione in merito alla campagna stessa.