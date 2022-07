L’estate si conferma una stagione ricca di sorprese e di novità per gli utenti di Postepay. I clienti che hanno una carta di credito ricaricabile attiva avranno la possibilità di accedere ad una serie di iniziative molto vantaggiose, come la partecipazione al programma di rimborsi.

Postepay, sino a fine settembre per potere partecipare al cashback

Il cashback di Postepay si è imposta già nelle precedenti settimane come una delle misure più apprezzate da parte dei clienti. Ogni abbonato potrà ricevere un incentivo dal valore di 1 euro su ogni movimento con un valore minimo di almeno 10 euro. Gli accrediti potranno portare ad un tesoretto di ben 10 euro al giorno.

I partecipanti a quest’iniziativa devono scaricare necessariamente un’app dalle relative piattaforme e servizi di Poste Italiane su Google Play Store di Android o da App Store di Apple. La partecipazione al programma è vincolata anche all’uso di un codice QR presente sulla medesima applicazione.

Come nei mesi precedenti, anche a giugno l’iniziativa di Postepay è legata ai numerosi negozi partner. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Quest’occasione di Poste Italiane rappresenta una soluzione molto importante per massimizzare l’utilizzo della moneta digitale, specie dopo la cancellazione del programma di Stato per i rimborsi con moneta digitale. Stante le cose il cashback di Postepay sarà attivo sino al 30 settembre, salvo eventuali proroghe per la stagione autunnale. Poste Italiane ha infatti deciso di prorogare sino a tutta l’estate questa sua interessante e vantaggiosa promozione per i clienti.