Il volantino MediaWorld è davvero ricchissimo di prezzi molto scontati, la perfetta soluzione per riuscire ad avere accesso alla fascia più alta della telefonia mobile, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno del previsto.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, prevede la possibilità di godere di un risparmio importante anche sull’acquisto effettuato tramite il sito ufficiale, il quale permette a tutti di avere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: quali sono i prezzi più bassi della giornata

La Mobile Mania continua a mietere vittime con una serie di importantissime riduzioni di prezzo, e la possibilità di accedere a prodotti anche di fascia alta, pagandoli relativamente poco. E’ il caso di iPhone 13 Pro, uno smartphone assolutamente interessante, in vendita a 1099 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno pensare di acquistare un prodotto Android, non dovranno fare altro che affidarsi direttamente a xiaomi 11T Pro, il cui prezzo è di 399 euro, passando anche per l’ottimo, e recente del resto, Oppo Reno8 Lite, in vendita nello stesso periodo alla cifra finale di 349 euro.

Tutte queste offerte sono racchiuse in un volantino che, lo ricordiamo, è attivo sia online che in negozio, in modo da avere la certezza di spendere sempre meno, anche senza doversi preoccupare di spostarsi dal divano di casa propria.