Molti fan delle auto sono riluttanti ad abbracciare il mondo delle corse elettriche; gli utenti in generale hanno sempre disprezzato competizioni come la FIA ETCR: la eTouring Car World Cup data la mancanza del suono dei motori a combustione interna.

Tradizionalmente, le corse automobilistiche sono sempre state caratterizzate da motori rumoros, ma i tempi stanno cambiando. Le tecnologie si stanno evolvendo e la mentalità dei consumatori deve iniziare a cambiare verso una vita più sostenibile per consentire alla nostra passione per le corse, le auto e la velocità di non essere intaccata.

Ma la verità è che la prima volta che vedi una gara di auto elettriche, ne rimani sorpreso fin dall’inizio. Non c’è il rumore del motore, è vero, ma il ronzio e l’accelerazione brutale ti farà dimenticare tutto il resto, nonostante si tratti di vetture che sono ancora all’inizio del loro ciclo evolutivo. Gli vogliono ancora anni per sviluppare batterie, autonomia, peso e comportamento dinamico. E i marchi come Cupra, che ha vinto il titolo ETCR FIA inaugurale nel 2021, conducono un lavoro di ricerca e sviluppo continuo, quindi ci saranno sicuramente molte altre sorprese nelle future competizioni per EV.

Motori a confronto

Uno dei tratti più impressionanti di un veicolo elettrico, infatti, è la sua accelerazione. I motori e le batterie forniscono una coppia istantanea, con la potenza trasferita a terra molto più velocemente di quanto possa gestire un motore a combustione. Per dimostrare la potenza e l’accelerazione dell’auto ufficiale FIA ​​ETCR di Cupra, la eRacer da 680 CV è stata messa in pista sul circuito di Zolder in Belgio per competere in una gara di resistenza contro una Ferrari 488 Pista da 720 CV. Ecco alcuni dati a confronto:

Ferrari 488 Pista

Trasmissione: Ruota posteriore Ruota posteriore

Potenza massima 720 CV

Coppia massima 770 Nm

Velocità massima 340 km/h

Accelerazione 0-100 km/h in 2,8s

Peso 1.385 kg

CUPRA e-Racer

Trasmissione: Ruota posteriore;

Potenza massima: 720 CV/ 500 kW;

Coppia massima: 960 Nm;

Velocità massima: 270 km/h;

Accelerazione 0-100 km/h: 3,2s;

Peso: 1.575 kg;