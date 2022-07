I più giovani preferiscono i social media per stare al passo con le notizie rispetto ai media tradizionali, secondo un nuovo rapporto di Ofcom. In particolare Instagram e TikTok sono tra le fonti più consultate per notizie e aggiornamenti di ogni tipo.

Instagram è utilizzato dal 29% degli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, il che lo rende la fonte di notizie più popolare per questa fascia di età. È seguito da TikTok e anche da YouTube, utilizzati dal 28% dei giovani. TikTok ha riscontrato l’evoluzione più notevole, diventando una fonte di notizie in appena due anni, con un aumento del 6%. Ora è popolare quanto il sito Web e l’app di Sky News, per citarne una.

Instagram e TikTok: fonti di notizie per eccellenza per i più giovani

Nel Regno Unito, in particolare, circa il 24% degli adolescenti utilizza i canali della BBC per le notizie nel 2022, un calo significativo rispetto al 45% registrato solo cinque anni fa. La BBC è una delle fonti più attendibili e popolari anche fuori dal Regno Unito. I dati registrati sono quindi notevoli. Quasi uno su 10 (9%) dei 12-15enni seleziona ancora BBC One e BBC Two come fonte di notizie più importante, ma questo rappresenta una diminuzione dal 14% nel 2021. Secondo i risultati, metà della base di utenti di TikTok che cerca notizie ha un’età compresa tra i 16 ei 24 anni. Coloro che utilizzano la piattaforma in questo modo affermano di ricevere più notizie da “altre persone che seguono” piuttosto che da organi di informazione.

Tuttavia, la fiducia nelle fonti di notizie sui social media varia. La metà degli utenti di YouTube e Twitter pensa che le piattaforme forniscano notizie affidabili, ma meno di un terzo degli adolescenti (30%) si fida dei contenuti delle notizie di TikTok. Ciò che rende queste piattaforme la fonte di notizie prescelta, nonostante la scarsa affidabilità, è la possibilità di poter leggere più opinioni, commenti e pareri su ciascun topic. La TV, invece , è ancora la fonte di notizie di riferimento in generale per gli adulti. Il 71% delle persone la vota come la fonte di notizie più “affidabile”. I social media sono stati votati come la fonte meno affidabile anche dagli adulti.