Manca molto poco all’inizio dei campionati europei di maggior rilievo. Quest’anno si comincerà ancor prima rispetto alle ultime stagioni, visto il Mondiale in Qatar che incombe con la sua programmazione durante i mesi invernali. Se manca poco ai primi calci ufficiali nel mondo professionistico, è lo stesso anche per quanto riguarda il gioco sportivo più atteso nel mondo del calcio: FIFA 23.

Arrivato alla sua 23ª edizione nel corso del nuovo millennio, il simulatore che al momento risulta il più famoso di tutti ha svelato alcune novità storiche per quello che è il franchise. Sono stati scelti ufficialmente i testimonial del gioco, quelli che compariranno in pratica sulle copertine e sulle principali reclami pubblicitarie di FIFA 23.

Da un lato è stato confermato il fenomeno francese del PSG, Kylian Mbappè. Fresco di accordo multimilionario con la squadra parigina, il giovane campione del mondo rappresenterà ancora una volta in bella mostra le copertine di FIFA 23. La grande novità però riguarda il lato femminile: Sam Kerr, attaccante della squadra femminile del Chelsea, comparirà sulla copertina internazionale del videogioco calcistico. Si tratta della prima volta in assoluto. Potrete trovare sia Mbappè che Kerr direttamente sulla copertina della versione Ultimate di FIFA 23.

FIFA 23: nuovo accordo con EA Sports, la Juventus torna a far parte del gioco

Non ne potevano più i tifosi della squadra bianconera: non vedere la Juventus in FIFA era una vera tortura anche per gli amanti del calcio in generale. A quanto pare durante le ultime ore Electronic Arts ha annunciato una partnership pluriennale con i bianconeri, sancendo quindi il ritorno ufficiale del club all’interno di FIFA 23.

Dal 2019 la squadra di proprietà degli Agnelli mancava dal noto franchise calcistico. Non mancheranno quindi le divise ufficiali così come l’Allianz Stadium, tana del tifo bianconero.