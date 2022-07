Subito dopo l’estate vedremo arrivare ufficialmente il nuovo e ultimo videogioco di calcio realizzato da EA Sports con licenza FIFA, ovvero FIFA 23. Come sappiamo, infatti, a partire dal prossimo anno EA non avrà più questa licenza e, per questo motivo, lancerà ufficialmente un nuovo videogioco che si chiamerà EA Sports FC. In attesa di questo arrivo, i fan videoludici non vedono l’ora di intrattenersi con il nuovo FIFA 23 che, secondo quanto è emerso, avrà una caratteristica molto attesa dagli utenti.

FIFA 23: il nuovo videogioco avrà il cross-play per sfidarsi fra più piattaforme da gaming

A settembre dovrebbe debuttare ufficialmente il nuovo videogioco di calcio di EA Sports. Si tratta di FIFA 23 e, come già accennato, sembra che avrà una novità molto importante e soprattutto molto attesa dalla maggior parte degli utenti. Secondo quanto è emerso, infatti, sarà presente il cross-play. Ci sarà inoltre un nuovo sistema di calci piazzati e sarà migliorata la giocabilità del portiere.

Quest’ultimo permetterà agli utenti di potersi sfidare e di poter giocare con altri utenti anche utilizzando diverse piattaforme gaming, fra cui è compreso anche il PC. Tuttavia, sembra che il cross-play non sarà possibile tra due console di differente generazione, ad esempio tra PlayStation 4 e PlayStation 5 oppure tra Xbox Series X/S e Xbox 360.

Il nuovo videogioco avrà poi comunque tanti altri miglioramenti e novità. Tra questi, ci sarà sicuramente una grafica ancora migliorata e sarà possibile giocare diverse competizioni, tra cui la coppa del mondo femminile (che ci sarà nel 2023) e la coppa del mondo del Qatar 2022. Vi ricordiamo che ritornerà anche la Juventus.