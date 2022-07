La Fiat 126 è stata una delle citycar più amate dagli italiani. La vendita tra il 1972 e il 2000 fu pari a 4,5 milioni di unità, numeri davvero incredibili che testimoniano come questa vettura abbia riscosso un successo enorme negli anni.

Con un motore bicilindrico da 594 cc e 23 cavalli di potenza, arrivò anche ad una versione Bis nel 1987, dove la cilindrata fu aumentata a 704 cc e la potenza a 26 cv. Rispetto alle versioni precedenti, la seconda versione si distingueva per la presenza all’anteriore del motore, con il bagagliaio e il portellone sul posteriore.

Non esiste probabilmente vettura più iconica della Fiat 126 e la Casa ha pensato di riportarla in vita tramite il modello della 500. Intanto, ci sono ancora degli esemplari che circolano per le nostre strade, talvolta anche modificati.