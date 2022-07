Un volantino veramente meraviglioso vi attende in questi giorni da Expert, la campagna promozionale spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, anche di fascia alta.

Tutti gli sconti che troverete raccontati nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici in Italia di proprietà dell’azienda, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove si possono scovare ottimi prezzi bassi, con consegna a domicilio (previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo).

Aprite immediatamente il nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon, sono tutti in esclusiva.

Expert: grandiose offerte per tutti

La campagna promozionale di expert è forse una delle migliori del momento, proprio per la sua grandissima capacità di convincere gli utenti a recarsi in negozio, per acquistare prodotti decisamente interessanti, come il Galaxy S22, oggi disponibile a soli 699 euro. Non mancano poi riferimenti alla fascia più alta della telefonia, in particolare dei foldable, con la possibilità di mettere le mani su Galaxy Z Flip3, disponibile a 599 euro, passando anche per Apple iPhone 11 a soli 549 euro, oppure il migliore per rapporto qualità/prezzo, quale è Galaxy S21 FE, con la sua spesa finale da sostenere di soli 449 euro.

Le proposte del volantino expert chiaramente non terminano qui, nascondono ottime offerte e prodotti sempre più scontati da non perdere di vista. Il nostro consiglio è di aprire il sito ufficiale dove trovare ogni singolo sconto, ed avere così la certezza di essere i primi a risparmiare al massimo, anche stando comodamente seduti sul divano di casa.