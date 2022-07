I prezzi più bassi sono disponibili solo da Coop e Ipercoop, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ad una fortissima selezione di sconti molto speciali, applicati sia sui top di gamma, che comunque sulla fascia media della telefonia mobile.

Gli utenti che vogliono essere sicuri di spendere sempre il minimo indispensabile, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le varie offerte più richieste dai consumatori, con anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: spettacolari offerte e prezzi mai visti

Il risparmio è assolutamente di casa da coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale rappresenta il giusto compromesso per gli utenti per avere la certezza di godere di un risparmio importantissimo. Gli sconti sono attivi ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi, tra gli smartphone acquistabili, ad esempio, annoveriamo una discreta selezione di prodotti in promozione, come Redmi Note 11, ma anche Oppo A16 e Redmi 9A, tutti proposti a meno di 300 euro.

Non mancano riferimenti anche ad altre categorie merceologiche, come gli indossabili con l’Amazfit Bip da 44,90 euro, oppure il televisore da 40 pollici in vendita ad un prezzo non superiore ai 219 euro. Le scorte, stando a quanto annunciato dall’azienda, non dovrebbero essere limitate, per questo motivo potrete goderne anche in prossimità della data di scadenza (almeno da un punto di vista teorico).