Il social network BeReal ha debuttato solo 18 mesi fa in Francia ed è disponibile anche in Italia, ed è già diventato l’app più scaricata in America.

Nelle ultime ore la piattaforma è letteralmente esplosa. Secondo quanto riportato nella newsletter del giornalista statunitense Casey Newton, è stata scaricata, dal suo debutto, quasi 30 milioni di volte negli USA: 330mila di questi download sono avvenuti solo domenica 17 luglio. Al momento BeReal è sestA tra le app di social network su iOS, dietro solo ai noti WhatsApp, Telegram, Facebook e simili.

BeReal è un social network particolare, che nasce con un’idea che in realtà va contro le piattaforme degli ultimi anni: si può postare solo una volta al giorno, quando decide l’applicazione. In quel momento compare un timer di 2 minuti in cui scattare una foto che racconta cosa stai facendo, sia dalla fotocamera anteriore e posteriore.

Trascorso tale lasso di tempo, è ancora possibile pubblicare, ma i follower sapranno che la foto è stata scattata in ritardo. Inoltre, gli scatti delle altre persone non si possono vedere se non si condivide qualcosa, che è un modo per combattere alla radice il fenomeno dei cosiddetti lurkers, ovvero coloro che usano i social solo passivamente, spiando gli altri senza contribuire.

Riesce a piacere in modi inaspettati

Questo rende BeReal estremamente divertente , perché puoi trovare tutto lì, a seconda dell’ora del giorno in cui arriva la notifica. Troverai foto di colazioni, cene, momenti nel traffico, momenti di autentica quotidianità che sfuggono alle dinamiche di regia e editing dei social network come TikTok o Instagram.

Trattandosi di un social antisociale è sicuramente uno dei segreti del successo di BeReal, che ha saputo individuare una tendenza, ovvero una certa disaffezione verso le vite perfette raccontate sul web, e trasformarla in una piattaforma che funziona, con un’identità ben definita.

Secondo il giornalista statunitense Ryan Broderick, un altro ingrediente è l’idea di simultaneità: proprio come Wordle, BeReal offre un’esperienza condivisa, come se tutti stessero facendo la stessa cosa allo stesso tempo. Che è una caratteristica che sembra funzionare in una Internet sempre più frammentata e personalizzata.