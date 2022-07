Nelle scorse ore, il team di Anker Innovations ha sollevato il sipario sulla nuova generazione di caricabatterie ad alta efficienza. L’azienda è da sempre impegnata nel settore della ricarica mobile e nell’elettronica di consumo e i nuovi prodotto sono pensati per garantire le massime prestazioni sia a casa che in mobilità.

La famiglia prende il nome di GanPrime proprio in quanto sfrutta la tecnologia al nitruro di gallio (GaN). Grazie a questo elemento è possibile realizzare caricabatterie compatti ma al tempo stesso in grado di minimizzare il tempo per la ricarica.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto della sicurezza per gli utenti grazie a chip di controllo del voltaggio e della temperatura. I nuovi modelli presentati sono sei ma quelli commercializzati in Europa saranno due insieme ad una serie di accessori come powerbank e cavi:

735 Charger (GaNPrime 65W)

737 Charger (GaNPrime 120W) USB C

737 Power Bank (PowerCore 24K)

765 CTC Cable 140W 3ft

765 CTC Cable 140W 6ft

717 Charger (GaNPrime 140W) USB C

Tutti i prodotti in arrivo in Europa e in Italia saranno disponibili direttamente su Amazon.it e il loro debutto è atteso ad agosto.

Anker Innovation sorprende ancora con la famiglia di caricabatterie GanPrime ad altissima efficienza basata sulla tecnologia al nitruro di gallio (GaN)

Il video di lancio è disponibile su YouTube e mostra tutti gli sforzi profusi dal team di ricerca e sviluppo di Anker. Infatti, i nuovi caricabatterie GaN a bassa potenza (uscita inferiore a 100 W) di Anker sono realizzati in collaborazione con Innoscience, un produttore di dispositivi di alimentazione GaN, e Southchip, un’azienda leader nella progettazione di semiconduttori ad alte prestazioni.

Per realizzare i caricabatterie GaN più potenti (con potenza di oltre 100 W), Anker ha collaborato con Infineon, leader mondiale nella tecnologia dei semiconduttori, e Navitas, azienda attiva nel settore dei circuiti integrati di potenza al Nitruro di Gallio GaN.