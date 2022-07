I sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), sono funzionalità tecnologiche progettate per aumentare la sicurezza alla guida di un veicolo. LogisFleet spiega che, se adeguatamente progettati, questi sistemi utilizzeranno un’interfaccia uomo-macchina per migliorare la capacità del conducente di reagire ai pericoli sulla strada.

Questi sistemi aumentano la sicurezza e i tempi di reazione attraverso sistemi di allerta automatizzati. Alcuni di questi sistemi sono costruiti come standard per alcuni veicoli, mentre sono disponibili funzionalità aftermarket e persino interi sistemi da aggiungere in un secondo momento per personalizzare il veicolo per il conducente.

L’innovazione tecnologica e l’esplosione delle iniziative di automazione hanno notevolmente aumentato la popolarità dei sistemi di sicurezza nei veicoli. Ecco alcuni esempi delle funzioni che possono includere:

Controllo adattivo della velocità di crociera;

Freni antibloccaggio;

Avviso di collisione frontale;

Sistema di sicurezza abbaglianti;

Avviso di deviazione dalla corsia;

Riconoscimento dei segnali stradali;

Controllo di trazione;

Il futuro dell’ADAS

Secondo Global Edge Soft, la futura generazione di ADAS implementerà la rete wireless per abilitare la funzione Vehicle to Vehicle (V2V) e Vehicle to Infrastructure (V2I o V2X), favorendo la crescita della popolarità di questi sistemi. Per dirla semplicemente, le auto saranno in grado di comunicare tra loro e attraverso un ottimo mainframe per fornire un’esperienza di guida più sicura e automatizzata.

Sebbene la crescita dell’innovazione del sistema ADA abbia ottenuto una popolarità esponenziale, il mercato ha subito delle restrizioni nell’andare avanti con questa tecnologia su larga scala. Uno dei maggiori vincoli riguarda la scalabilità e il suo immenso costo. L’inserimento di questi sistemi in più veicoli costruiti in fabbrica richiede molti costi a molti livelli di conformità, standard di sicurezza e altro ancora.

Inoltre, l’aumento dell’efficienza e delle prestazioni dei sistemi comporta un prezzo elevato. Anche con gli attuali blocchi stradali, l’aspettativa è che il mercato ADAS per la regione Asia-Pacifico raggiungerà i 9,69 miliardi di dollari entro il 2023 con un tasso di crescita del 28,6% tra il 2018 e il 2023.

Questa crescita è attribuita anche ai mandati recentemente proposti all’interno del governo in merito a questi sistemi di assistenza alla guida e al rapporto tra i sistemi e un numero inferiore di incidenti stradali.