La piattaforma di messaggistica di proprietà di WhatsApp sta lavorando a una funzione che consentirà agli utenti di far sparire i messaggi anche dopo la scadenza impostata come predefinita.

Secondo il rapporto WABetaInfo, i messaggi che scompaiono possono essere visualizzati all’interno delle informazioni della chat in una nuova sezione chiamata “Messaggi conservati” e tutte le persone nella conversazione possono aprire questa sezione.

Quando i messaggi a scomparsa sono attivati ​​in una determinata chat, non possono essere contrassegnati come “Speciali“, ma possono solo essere conservati.

Il rapporto menzionava che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma WhatsApp sta ora lavorando per introdurre la funzionalità presentando alcune informazioni su un aggiornamento che vede i messaggi scomparire ma non del tutto. Tale funzione sarà implementata anche nella beta di WhatsApp Desktop a breve, e sarà disponibile sia per gli utenti Android che per quelli iOS.

Nuove funzioni anche per gli amministratori

Inoltre, WhatsApp consentirà agli amministratori dei gruppi di limitare questa funzione in caso di necessità, quindi probabilmente ci sarà una nuova impostazione sulla privacy che consentirà agli amministratori di gruppo di attivare o disattivare la possibilità di mantenere un messaggio che scompare.

Questa funzionalità è in fase di sviluppo, quindi non è chiaro quando verrà rilasciata ai beta tester.

WhatsApp sta anche lavorando per consentire agli utenti di lasciare i gruppi in silenzio senza avvisare gli altri partecipanti dell’evento, ad eccezione degli amministratori. Ma tutti i membri del gruppo potranno comunque vedere chi lascia il gruppo utilizzando una funzione chiamata “partecipanti precedenti“.