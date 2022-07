Nel corso di queste ultime settimane tanti aggiornamenti sono stati lanciati su WhatsApp. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno messo a punto una serie di novità molto interessanti tra gli upgrade per le videochiamate e quelli relativi alle note vocali. Ulteriore novità proposta da WhatsApp per i suoi utenti è quella relativa alle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

Su WhatsApp prosegue una tendenza divenuta oramai certa: il progressivo avvicinamento del servizio al mondo dei social. La piattaforma di messaggistica istantanea ha l’obiettivo dichiarato di rendere le sue conversazioni sempre più interattive per il suo pubblico con una comunicazione al tempo stesso sempre più istantanea.

Le versioni aggiornate di WhatsApp prevedono ora la possibilità di inserire reaction per ogni singolo messaggio ricevuto in chat. Gli utenti avranno la possibilità di inserire le reazioni istantanea più popolari sui social come il cuore, il pollice in sù o la faccina triste. Per applicare una reazione sarà necessario fare tap sul messaggio desiderato.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno previsto anche una serie di operazioni aggiuntive per le reaction. Come per i messaggi standard, gli utenti avranno modo di eliminare una reazione, anche una volta inviato. In questo caso però non ci sarà alcuna notifica a segnalare l’eliminazione

Le reaction inoltre si integrano anche alle notifiche per evidenziare la reazione ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione di WhatsApp sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone con recente sistema operativo.