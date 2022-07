Un volantino Trony tanto interessante era da tempo che lo stavamo aspettando, in particolare nasconde una buonissima selezione di offerte speciali, dotate di prezzi bassi per tutti.

La campagna promozionale rappresenta la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono avere accesso ai migliori sconti del momento, garantendosi nel contempo un risparmio assolutamente importante sul valore originario di listino. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, devono essere completati solamente in negozio.

Trony: ecco tutte le offerte del momento

Se volete spendere relativamente poco sull’acquisto dei migliori smartphone del 2022, dovete pensare di recarvi nei tantissimi punti vendita Trony in Italia, vi aspettano sconti mai visti prima d’ora, ancora meglio se state pensando di acquistare uno smartphone Samsung.

I modelli effettivamente coinvolti nella campagna promozionale spaziano dai top di gamma assoluti, come Galaxy S22 Ultra, in vendita a 1099 euro, per scendere poi di diritto verso Galaxy S22+, proposto a 949 euro, ma anche Galaxy S22 a 749 euro, e l’economico Galaxy S21 FE, il cui prezzo non supera i 449 euro.

Nel momento in cui la spesa non volesse essere superiore ai 500 euro, allora sarà possibile scegliere tra una buona selezione di prodotti Motorola, come Moto G52 e Moto G22, per spaziare poi verso Vivo V23, Oppo A94 o anche Honor Magic 4 lite. Tutti questi prodotti sono disponibili alle condizioni di vendita espresse in precedenza, senza differenze particolari. Per i dettagli del volantino, invece, vi potete collegare qui.