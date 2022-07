Il Samsung Galaxy Watch 5 sarà lanciato il 10 agosto durante l’Unpacked dedicato ai nuovissimi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Lo smartwatch arriverà in due varianti: una versione standard sarà accompagnata da un nuovo Galaxy Watch 5 Pro.

L’evento di lancio è stato già annunciato dal colosso. Dunque, l’arrivo dei dispositivi è confermato, restano da scoprire tutte le caratteristiche e prestazioni.

Le indiscrezioni degli ultimi tempi lasciano ben sperare e permettono di affermare che il Galaxy Watch 5 Pro non avrà rivali: la sua batteria sarà incredibile.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro avrà un’autonomia di ben tre giorni!

Secondo il noto leaker Ice Universe, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro avrà una straordinaria batteria in grado di offrire un’autonomia di ben tre giorni.

La versione di punta del nuovo orologio smart di Samsung potrà essere utilizzato per tre giorni consecutivi senza dover necessariamente essere ricaricato.

Il paragone con dispositivi prodotti da aziende rivali, in grado di offrire ben due settimane di autonomia, sorge spontaneo ma non sminuisce quanto introdotto dal colosso sudcoreano, che potrebbe proporre al suo pubblico delle inedite funzionalità.

Il Galaxy Watch 5, insieme al modello Pro, dovrà presto fronteggiare anche Apple. La Mela morsicata proporrà tre nuovi smartatch e tra questi sarà presente un modello inedito che garantirà una straordinaria resistenza rendendosi adeguato all’utilizzo durante lo svolgimento di sport estremi.

Samsung potrebbe comunque avere la meglio in questa sfida per via dei costi ridotti rispetto a quelli con i quali Apple potrebbe lanciare i suoi smartwatch. Diverse voci affermano che i Galaxy Watch 5 saranno disponibili a partire da 300,00 euro mentre sarà necessario andare incontro a una spesa minima di 400,00 euro per ottenere un Apple Watch Series 8.