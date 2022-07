Un nuovo sistema di materassi e cuscini che utilizza il riscaldamento e il raffreddamento per indurre il corpo umano a dormire è stato creato da un gruppo di ingegneri con l’intento di migliorare il sonno.

In genere, le persone passano ad uno stato di sonnolenza quando la temperatura corporea diminuisce alla fine del ciclo di 24 ore. Il nuovo materasso, descritto di recente nello studio pubblicato sul Journal of Sleep Research, stimola il corpo a innescare la sensazione di sonnolenza e aiuta le persone ad addormentarsi più velocemente.

“Facilitiamo la prontezza ad addormentarsi manipolando i sensori interni sensibili alla temperatura corporea per regolare brevemente il termostato naturale del nostro corpo. Si ha l’impressione che la temperatura sia più alta di quanto non sia in realtà”. Il materasso agisce sulla pelle del collo con un cuscino riscaldante poiché questa parte del corpo è un “importante termostato corporeo per l’uomo”, secondo gli scienziati. Raffredda contemporaneamente le aree centrali del corpo riscaldando il collo, le mani e i piedi, aumentando il flusso sanguigno per dissipare il calore corporeo.

Temperatura corporea: regolarla con la tecnologia integrata nei nuovi materassi pensati per migliorare la qualità del sonno

Gli scienziati hanno sperimentato due versioni del materasso: una che utilizza l’acqua e un’altra che utilizza l’aria per manipolare la temperatura corporea interna. Li hanno testati con 11 soggetti, chiedendo loro di andare a letto due ore prima del solito, utilizzando le funzioni di raffreddamento-riscaldamento dei materassi in alcune notti e non utilizzandoli in altre notti.

I materassi con questa nuova tecnologia hanno aiutato i partecipanti ad addormentarsi più velocemente di circa il 58% rispetto alle notti in cui non hanno utilizzato la funzione di riscaldamento e raffreddamento. L’abbassamento della temperatura corporea interna ha ridotto significativamente il tempo necessario per addormentarsi e ha portato a un miglioramento significativo della qualità del sonno.

“È straordinario quanto sia efficace il riscaldamento lungo la colonna cervicale nell’inviare un segnale al corpo per aumentare il flusso sanguigno di mani e piedi per abbassare la temperatura interna e accelerare il processo che precede il sonno”. “Questo stesso effetto consente anche alla pressione sanguigna di scendere leggermente durante la notte, con il vantaggio di consentire al sistema cardiovascolare di riprendersi dallo stress di mantenere il flusso sanguigno durante le attività quotidiane, che è molto importante per la salute a lungo termine”, aggiunge Diller.