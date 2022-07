Rivoluzione in casa Rai: il servizio pubblico ha deciso di abbandonare uno dei volti più rispettati della televisione di Stato. La separazione, infatti, è avvenuta dopo una decisione clamorosa: andiamo a vedere le ultime sul caso.

Da diverse settimane il mondo della televisione non parla d’altro, ovvero l’addio di Francesco Giorgino al TG1 dopo 30 anni di carriera. Lo storico presentatore del telegiornale della rete ammiraglia, ha salutato il suo pubblico circa un mese fa con un semplice: “Grazie per l’attenzione e arrivederci a tutti“. In tanti si sono quindi chiesti quale sarà il futuro dell’amato giornalista all’interno della televisione.

A fornire retroscena e indiscrezioni sui motivi della rottura, sui presunti attriti con la regista Monica Maggioni e su dove andrà Giorgino lo fa il settimanale Tv Mia. Infatti, nelle pagine dell’ultimo numero uscito in edicola si legge: “Giorgino andrà alla direzione editoriale per l’offerta formativa. Ma il suo addio, il suo cambio di ruolo, come riporta il tg, non è indolore”. Andiamo dunque a vedere cosa ha portato all’addio alla Rai.

Prenderà una strada diversa?

Ad analizzare il futuro dell’amato giornalista, il settimanale TvMia, che ha fatto piena chiarezza su tutta questa vicenda partendo dall’inizio fino agli ultimi possibili scenari futuri per il giornalista.

Quindi ora ci sono varie ipotesi sul futuro dell’amato giornalista. In effetti, era stato addirittura ipotizzato che si trasferisse in Mediaset, ma questa voce è stata subito smentita dalla società quindi non c’è trattativa in corso per il passaggio dalla televisione di Stato a quella privata. Giorgino potrebbe quindi cimentarsi in qualche talk show, bisognerà vedere quale sarà la formula giusta per lui.