Molti si aspettano un aumento di prezzo per l’iPhone 14 rispetto all’iPhone 13. Ciò significa che l’iPhone 14 base potrebbe costare 799 come l’iPhone 13 e il presunto iPhone 14 Max potrebbe costare circa 899 euro.

Ma se sei ancora indeciso su entrambi, ecco alcuni consigli che potrebbe aiutarti a scegliere:

iPhone 14 vs iPhone 13: Chip e prestazioni

La cattiva notizia è che l’iPhone 14 potrebbe non essere dotato di un chip da 3 nanometri a causa di problemi tecnici, come riportato da The Information. Ma il nuovo chip A16 Bionic potrebbe essere basato su un processo a 4 nm, che sarebbe comunque un aggiornamento rispetto all’A15 Bionic a 5 nm.

Tuttavia, nello stesso rapporto Digitimes rileva che il partner Apple TSMC sta passando a un nuovo processo N4P, basato su 5 nm. Ma anche questo miglioramento è consigliato per un aumento delle prestazioni dell’11% e un aumento dell’efficienza energetica del 22%.

Un altro inconveniente potrebbe essere che l’iPhone 14 normale e l’iPhone 14 Maxnon otterranno questi chip. Questi potrebbero invece ottenere lo stesso chipset A15 (o al massimo una versione modificata) che si trova nella line-up di iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 13: Touch ID

Siamo quasi nel 2022 e indossiamo ancora le mascherine in molti posti, che si tratti di mezzi pubblici, aeroporti o al cinema.

Numerose voci hanno indicato che Apple potrebbe offrire potenzialmente un Touch ID in-display, che darebbe alle persone una valida alternativa al Face ID.

Ma ora che Face ID funziona con le maschere in iOS 15.4, non siamo più così sicuri della necessità di un Touch ID.

iPhone 14 vs iPhone 13: Fotocamere

Non c’è davvero molto in merito alle voci sulla fotocamera dell’iPhone 14, ma un rapporto dell’analista Apple Min-Chi Kuo afferma che Apple potrebbe passare da un sensore principale da 12 MP su iPhone 13 a una fotocamera da 48 MP su iPhone 14.

Questo sarebbe un grande aggiornamento in termini di risoluzione, anche se seguirebbe comunque il sensore da 108 MP nel Galaxy S21 Ultra. PL’iPhone 13 Pro Max è attualmente il miglior telefono con fotocamera nonostante offra solo un sensore da 12 MP.

iPhone 14 vs iPhone 13: 5G

L’iPhone 13 è sicuramente uno dei migliori telefoni 5G, ma l’iPhone 14 potrebbe portare le cose al livello successivo con un nuovo modem prodotto da Apple.

Almeno questa è l’aspettativa dopo l’acquisizione da parte di Apple del business dei modem di Intel nel 2019. Apple si è affidata ai modem 5G di Qualcomm nelle ultime due generazioni, ma vorremmo vedere che tipo di salto potrebbe fare l’iPhone 14 con nuovo modem, sia in termini di prestazioni che di efficienza.

Ma forse il 5G non sarà un grosso problema se Apple introdurrà la connettività satellitare.