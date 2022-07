La probabilità che qualcuno sia effettivamente là fuori a intercettare i tuoi messaggi di testo è molto bassa, ma ciò non significa che non si possa fare.

In effetti, un articolo pubblicato la scorsa settimana sulla rivista online Slate descrive come viene sfruttata questa pratica illegale.

Ecco i metodi utilizzati

Il primo modo è la clonazione del telefono. Con questo metodo, i messaggi in arrivo possono essere intercettati e quelli in uscita possono essere inviati dal tuo telefono clonato. Gli hacker fanno copie della tua scheda SIM tramite lettori SIM in grado di leggere la chiave crittografica delle tue carte.

Questi criminali possono anche caricare un firmware illegale sul tuo telefono.

Questo firmware trasforma essenzialmente il tuo telefono in una radio e gli consente di raccogliere tutti i messaggi trasmessi su un determinato canale, invece di limitarti a quelli indirizzati a te. Dovresti anche conoscere la rete per il telefono di destinazione (Vodafone, Tim, Wind, ecc.) e dovresti assicurarti che sia il telefono che il target siano entro la portata della stessa stazione base.

Questo metodo non è troppo costoso poiché non hai bisogno di molto più di un computer, un telefono e del firmware che qualsiasi tecnico serio potrebbe trovare online gratuitamente.

Cosa ci dice il sito aziendale di CDMA

“Esiste un sistema di intercettazione che funziona rilevando automaticamente il segnale più forte in un’area di servizio CDMA. Funzionando come una sorta di intercettazione su reti CDMA globali, il monitor cellulare CDMA intercetta anche i canali di controllo ed entrambi i lati di una conversazione attraverso i canali del traffico“.

Vengono offerte informazioni meno specifiche sull’intercettazione GSM, ma in relazione alle capacità di intercettazione generale, apprendiamo che:

“Tutta la tecnologia di decrittazione è integrata nei sistemi di intercettazione cellulare HSS, pertanto non è richiesta alcuna connessione a nessuna rete di telefoni cellulari (come accade quando si utilizzano giunzioni cablate o sistemi di monitoraggio non “off the air”). Inoltre, l’audio digitale anche le capacità di registrazione nei sistemi di intercettazione cellulare HSS sono facili da usare.”

In altre parole, esiste la possibilità di decrittazione per il testo e la registrazione audio per la voce intercettata.

Facile da usare, ma non economico. Almeno per quanto riguarda l’uso delle forze dell’ordine, Slate ha affermato che alcune di queste soluzioni possono costare anche 1 milione.