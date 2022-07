Il volantino più pazzo dell’anno è stato lanciato in questo periodo da Expert, la nuova campagna promozionale riesce a far sognare i consumatori con alcune ottime occasioni da non perdere di vista.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, basta infatti collegarsi al sito ufficiale, o recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono da aggiungere alla cifra mostrata effettivamente a schermo.

Expert: offerte strepitose per tutti

Le spettacolari offerte di Expert sono appaganti per tutti i consumatori, a partire da coloro che al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare uno smartphone di fascia alta, senza dover spendere cifre troppo elevate. Il modello in questione è sicuramente Galaxy S22, un prodotto proposto al prezzo finale di soli 699 euro, ma assolutamente in grado di ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore dei consumatori italiani.

Coloro che invece sono alla ricerca di un foldable, possono ovviamente pensare di acquistare un bellissimo Galaxy Z Flip3, il cui prezzo si aggira sui 599 euro, per scendere poi verso gli ancora più economici Galaxy S21 FE, disponibile a soli 449 euro, oppure Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira sui 549 euro.

Le altre offerte del volantino di Expert sono comodamente raccolte online sul sito ufficiale, dove si trovano tutti gli sconti.