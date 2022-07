Tutti i gestori che riescono a tirare dalla loro parte tantissimi utenti durante il corso dell’anno, lo fanno grazie alla loro grandi strategie. Grande riscontro stanno avendo soprattutto negli ultimi mesi i gestori virtuali, tra i quali primeggia CoopVoce.

Il gestore infatti con pochi euro mette a disposizione le migliori promo del momento che prendono il nome di Evolution. Queste offerte risultano davvero eccezionali sotto vari punti di vista come potete notare in basso.

CoopVoce supera la concorrenza di TIM e Vodafone con delle offerte shock: ecco le Evolution con tutto compreso

Ci sono alcune precisazioni da fare in merito alle promozioni che noterete nell’elenco in basso. CoopVoce ha disposto fin dall’inizio che queste offerte non avrebbero dovuto avere in futuro alcuna rimodulazione. Ricordiamo infatti che le promo in questione non sono soggette ad alcun cambiamento di prezzo e ad alcun cambiamento per quanto concerne i contenuti. Potrete quindi restare tranquilli e mantenere per sempre la vostra promo della linea Evolution.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS