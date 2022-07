I prezzi di Coop e Ipercoop sono effettivamente al minimo storico, i prodotti sono decisamente in vendita a cifre quasi mai viste prima, avendo la certezza di riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti.

Tutti coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi all’ottima campagna promozionale, devono sapere che gli ordini potranno essere completati in esclusiva nei negozi fisici, senza differenze o vincoli particolari, almeno territoriali. Gli utenti che acquisteranno uno smartphone, inoltre, avranno diritto ad accedere alla variante no brand, con aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare codici sconto Amazon gratis ed un numero incredibile di offerte, scopritelo qui.

Coop e ipercoop: queste offerte sono da impazzire

La maggior parte degli sconti attivati da Coop e Ipercoop riguarda prodotti mobile in vendita a meno di 300 euro, parliamo infatti di terminali del calibro di Redmi 9A, Oppo A16 o anche Redmi Note 11, tutti proposti con garanzia di 24 mesi, che ricordiamo copre solamente i difetti di fabbrica.

Le alternative spaziano anche verso altre categorie merceologiche, notiamo ad esempio la presenza di uno smartwatch, quale è Amazfit Bip, in vendita a 44,90 euro, come anche di un televisore da 40 pollici, proposto a non più di 219 euro. Le occasioni sono davvero moltissime, non sono limitate numericamente, quindi da un punto di vista teorico, dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa, per acquisti effettuati nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

I dettagli, e tutte le singole offerte sono raccolti sul sito ufficiale di coop e ipercoop.