Il volantino Carrefour è veramente assurdo, nasconde al proprio interno ottime occasioni per spendere poco, ed avere comunque la certezza di accedere ai migliori prodotti in circolazione.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, non direttamente online sul sito ufficiale.

Carrefour: nuove offerte con i migliori sconti

Ottime offerte vi attendono nei negozi di Carrefour, anche se effettivamente mirate e rivolte verso un unico dispositivo mobile, quale è il Samsung Galaxy A02s. Questi viene commercializzato al prezzo finale di soli 120 euro, una cifra di tutto rispetto per un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie ad alcune specifiche di buon livello.

Più precisamente parliamo di un dispositivo dotato di una batteria da ben 5000mAh, con ricarica sufficientemente rapida, affiancato da un processore octa-core dalle discrete prestazioni, ed un display TFT LCD molto ampio, pari a circa 6,5 pollici di diagonale. Il prodotto in questione viene commercializzato alle solite condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, come anche la variante no brand. Quest’ultima precisazione permette di capire che gli aggiornamenti di sistema saranno rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico, essendo a loro volta decisamente più rapidi.

