I dispositivi tecnologici, come smartphone, tablet e PC sono altamente efficienti ma comunque fallibili per certi versi. Quindi, saperli utilizzare al meglio e conoscere i modi con cui vengono effettuate determinate truffe può essere un’arma letale contro coloro che cercano quotidianamente di raggirare il prossimo.

App svuota conto: fai attenzione a questa pericolosa app

Molti di loro sono incappati nella truffa del finto rimborso dei prodotti da parte di Amazon che ha trovato ampio spazio su WhatsApp. E non solo, pare che i malintenzionati stiano diventando sempre più bravi a non farsi scoprire, mettendo in atto una serie di azioni sempre più difficili da comprendere per gli utenti.

Proprio per questo, ci siamo noi che vi diamo dei consigli su come evitare queste situazioni. A quanto pare, un istituto di credito ha avvisato gli utenti non di non scaricare mai un’app in particolare.

I clienti di Widiba hanno segnalato in massa alla propria banca di aver ricevuto numerosissime chiamate di phishing e messaggi fraudolenti. Per questo motivo, la banca ha deciso di inviare tempestivamente degli SMS ai suoi clienti invitandoli a prestare particolare attenzione.

“Hai ricevuto dalla banca la richiesta di installare app o software sul tuo cellulare? Non farlo! Si tratta di una truffa“, scrive Widiba ai propri clienti tramite SMS. Inoltre, sempre per avvertire i suoi clienti, l’istituto di credito ha anche inviato una mail con più informazioni sull’app da non scaricare.