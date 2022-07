Forse qualcuno non se ne accorto ma durante la scorsa fine di marzo di quest’anno WhatsApp a messo a disposizione di tutti i suoi utenti una grande novità. Infatti è arrivata l’opportunità di avere il multidispositivo, lasciando che WhatsApp sia collegato contemporaneamente su più dispositivi senza dover disconnettere quello basilare. Questo permette di avere WhatsApp è disponibile anche se il telefono è spento, cosa che prima con la versione web non era assolutamente possibile.

In poche parole sarebbe possibile utilizzare WhatsApp senza telefono, anche se non tutti avrebbero quest’opportunità.

Stiamo parlando della possibilità di aprire l’applicazione sullo smartphone per poi recarsi nel menu principale. Qui basterà andare su dispositivi collegati e scegliere collega un dispositivo per fare così la classica procedura di accoppiamento tramite QR Code.

WhatsApp senza telefono, la possibilità di usarlo non è ancora disponibile per tutti

Molti utenti possono servirsi di questa grande particolarità di WhatsApp, la quale come detto è in vigore da marzo. Non tutti però possono farlo e infatti alcuni sarebbero ancora costretti a tenere collegato il telefono, altrimenti la versione web non si sincronizzerà.

In tanti quindi si chiedono cosa ci sia di diverso tra loro e chi invece ha ottenuto l’opportunità di utilizzare WhatsApp senza l’ausilio del proprio smartphone di fianco al computer. Sembra che questa funzione sia attualmente oggetto di un rilascio molto lento e graduale che a tempo debito riuscirà a colmare la totalità degli utenti di WhatsApp.

State quindi sicuri sul fatto che tale novità arriverà, basterà solo attendere forse qualche altra settimana.