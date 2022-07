Unieuro si prende gioco dei rivali della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero arricchita di prezzi bassi e risparmiosi, pronti a fare la differenza nel mercato.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere valida solamente nei negozi di proprietà, e sullo stesso sito ufficiale di Unieuro. Quest’ultima è pronta per garantire anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: le nuove offerte sono strepitose

Risparmio davvero assicurato per tutti gli utenti da Unieuro, la nuova campagna promozionale è ricchissima di contenuti, a partire dagli ottimi prodotti apple in promozione. Tra questi, ad esempio, spiccano soluzioni del calibro di Apple iPhone 13 Pro, disponibile al prezzo finale di 1099 euro, come anche iPhone 13, in vendita a 789 euro, oppure un più economico (e datato) iPhone 11, acquistabile con un esborso finale di soli 549 euro.

L’utente che invece vuole acquistare uno smartphone Android, potrà pensare di mettere le mani su Galaxy S22, il top di gamma di casa Samsung, disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 699 euro. Non mancano innumerevoli altre soluzioni molto economiche, tutte in vendita a meno di 400 euro, tra cui troviamo Xiaomi 11T, Galaxy A52, Redmi 10, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A13, Motorola Moto G62, Oppo A94 e similari.

Tutti i prodotti sono elencati per comodità direttamente sul sito ufficiale, che trovate a questo link.