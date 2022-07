Gli sconti che Trony ha effettivamente deciso di attivare nel periodo possono davvero far felici tantissimi utenti in Italia, data la presenza di riduzioni importanti rispetto al valore originario di listino.

La campagna non presenta vincoli o limitazioni particolari, almeno per quanto ne concerne la disponibilità sul territorio. Come al solito gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, ma non online sul sito ufficiale, in quanto attiva una soluzione differente.

Trony: attenzione alle ottime offerte

Il Black Friday estivo di Trony è ricco di offerte da non perdere, tra le quali ad esempio troviamo il bellissimo Redmi Note 10 Pro, uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi acquistabile a soli 199 euro.

Puntando il più in alto possibile, invece, troviamo prima di tutto il Samsung Galaxy S22, il top di gamma che tutti vorrebbero acquistare, oggi proposto a 699 euro nella variante da 256GB di memoria interna, affiancato da iPhone 12, in vendita esattamente allo stesso prezzo.

Riducendo invece le aspettative, le scelte spaziano tra Redmi Note 11 Pro a 279 euro, Galaxy A32 a 199 euro, Galaxy A22 a 169 euro, ma anche Motorola Edge 30 a 359 euro, Galaxy A53 a 399 euro, Oppo A96 a 239 euro, TCL 30SE a 149 euro, Motorola E32 a 129 euro o Motorola Moto E20 a soli 99 euro.

Tutti questi sconti sono affiancati da un’ottima selezione di prodotti Oppo, come Reno8 Lite a 359 euro, Reno6 a 379 euro, A54s a 179 euro, Find X5 Liet a 449 euro, ma anche Oppo A94 a 299 euro o A16s a soli 169 euro. Per ogni altra informazione in merito, collegatevi qui.