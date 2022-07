Smartphone in vacanza: scoperta sconvolgente, ecco quante volte lo usiamo d'estate

Durante l’anno abusare dello smartphone è un fenomeno più che frequente. Ognuno di noi infatti utilizza il dispositivo per mandare messaggi, leggere notizie, perdere tempo sui social, ascoltare musica, fare foto e video, navigare per ore sulle app di vendita come Vinted e Shein, insomma, senza dispositivo proprio non sappiamo stare. Siamo così dipendenti dallo schermo che tendiamo a controllarlo insistentemente anche quando non abbiamo ricevuto alcuna notifica. E d’estate, lo teniamo d’occhio con la stessa frequenza? Gli studi rivelano una verità sconvolgente sul tema “smartphone in vacanza”.

Smartphone in vacanza: quante volte lo controlliamo?

Dallo studio di Passport-Photo Online, il quale ha preso in analisi oltre 1.000 viaggiatori americani, è emerso che:

Il 71% controlla il cellulare in media 32-80 volte al giorno (da 2 a 5 volte all’ora);

(da 2 a 5 volte all’ora); Il 55% trascorre tra i 30 e i 120 minuti al giorno sui social media ;

; Il 68% dei turisti utilizza lo smartphone per lavoro quando viaggia ;

; Il 55% dei lavoratori percepisce la pressione di rispondere alle e-mail o ai messaggi di lavoro durante le vacanza, anche se il datore di lavoro non lo richiede.

Tra gli intervistati sono moltissimi gli individui che hanno affermato di sentire quasi il “dovere” di rispondere, nonostante siano in ferie, ai messaggi di lavoro (esattamente il 55% del campione). Per un motivo o per l’altro, lo smartphone è una dipendenza anche in vacanza. Basti pensare che il 27% degli intervistati non riesce a passare più di una o due ore senza dispositivo accanto. Dall’altro lato della medaglia però c’è anche chi si è pentito dell’uso eccessivo del cellulare effettuato durante l’ultima vacanza (circa il 58% degli intervistati).