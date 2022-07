Smartphone in carica: questo errore vi costerà la vita e il telefono

Ammettiamolo, ognuno di noi ha un rapporto a dir poco morboso con il proprio telefono. Questo ci accompagna in bagno, in cucina, in giardino, al parco, e in alcuni casi addirittura in acqua mentre si è al mare. Eppure tale atteggiamento può rivelarsi piuttosto pericoloso per la nostra salute. Se anche voi avete il vizio di lasciare lo smartphone in carica di notte o portarlo in bagno h24, sappiate che state sbagliando di grosso. Perché? Ecco i motivi.

Smartphone in carica: cosa comporta?

Ricaricare lo smartphone di notte, dunque lasciarlo in carica per ore ed ore, secondo l’esperto Dominic Littlewood è molto pericoloso perché può condurre (a lungo andare) la batteria allo sfinimento e provocare di conseguenza un incendio. Anche il luogo è un fattore importante da non sottovalutare: in moltissimi infatti lasciamo il dispositivo in carica sul letto o sul comodino, dunque sopra alle lenzuola o vicino alla biancheria da letto (elementi incendiabili).

Ebbene, secondo il signor Littlewood, da queste potrebbe divampare un grave incendio. Come evitare il danno? Si consiglia di metterlo su un piattino. In tal modo, se la batteria si surriscalderà, il piattino ci proteggerà da eventuali incendi.