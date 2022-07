Non è mai stato facile per nessuno scegliere uno smartphone che si adattasse nella miglior maniera possibile alle proprie esigenze. Di fatto, attualmente ce n’è davvero per tutti i gusti e la scelta è diventata sempre più ardua.

Tuttavia, si sta facendo spazio un altro fattore per cui è importante ponderare la scelta dello smartphone: le radiazioni. Infatti, molti di noi non sanno che le radiazioni da smartphone possono essere potenzialmente pericolose.

Abbiamo spesso l’abitudine di posizionare il telefono vicinissimo alle zone più delicate del nostro corpo, soprattutto quando lo mettiamo nei pantaloni. Il fenomeno si sta espandendo e vale la pena andare a vedere più da vicino con cosa abbiamo a che fare.

Radiazioni smartphone: questi 3 smartphone sono da evitare

Come si fa a capire se uno smartphone è radioattivo? Gli esperti si servono dell’unità di misura delle radiazioni, ossia SAR. Ogni cellulare che emette onde elettromagnetiche più alte del limite SAR imposto non può essere lanciato sul mercato.

Tutti gli smartphone che ora sono in vendita rispettano questo limite, ma ce ne sono alcuni che hanno dei valori molto elevati. Ora andremo a scoprire di seguito da quali smartphone è formato il podio; ce n’è uno che non ti aspetteresti mai.

I cellulari più radioattivi

Secondo BanklessTime, il primo posto del podio se lo prende il Motorola Edge. Anche se in Italia non è estremamente diffuso, ci sono le persone negli USA che ne fanno un larghissimo uso. Il livello SAR di questo dispositivo è di 1,79 W/Kg, molto vicino al limite concesso.

Al secondo e terzo posto ci sono due dispositivi meno conosciuti ma ugualmente importanti nel mercato internazionale, ossia ZTE Axon 11 5G e OnePlus 6T. Il loro livello di SAR è rispettivamente di 1,59 e 1,55 W/Kg.