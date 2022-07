Con una mossa inaspettata, i ministri dell’Economia e per la transizione ecologica hanno firmato un decreto congiunto che proroga fino al 21 agosto il taglio ai dazi sui combustibili.

Ciò significa che lo sconto esistente di 30 centesimi al litro rimarrà in vigore per benzina, diesel, gpl e metano, anche se il prezzo del carburante è attualmente in nuovo calo e ora è tornato sotto i due euro al litro.

Il taglio è stato inizialmente introdotto a marzo per alleviare l’aumento record dei prezzi del carburante in seguito all’invasione dell’Ucraina, ed è stato prorogato l’ultima volta a giugno quando i prezzi sono saliti oltre i due euro al litro sia per la benzina che per il diesel.

Gli automobilisti italiani, tuttavia, si sono detti non impressionati dallo sconto, insistendo sul fatto che fa ben poco per alleviare la pressione dell’impennata del costo della vita.

L’ultima proroga di mercoledì è stata anche bollata come “troppo piccola” dalle associazioni dei consumatori italiane, che hanno definito l’aumento del costo del carburante “un’emergenza nazionale“.

Nuovi accordi per salvaguardare il futuro

Il Codacons, ha definito lo sconto “totalmente insufficiente”, affermando che, nonostante questo e il recente calo dei prezzi, un litro di carburante in Italia è ancora in media di 14 centesimi in più rispetto a prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Nel frattempo, Draghi è stato ricevuto dal presidente Abdelmadjid Tebboune nel tentativo di raggiungere un accordo che interessa diverse aree: si tratterà di argomenti che vanno dallo sviluppo di energie sostenibili, alla giustizia e alle microimprese.

L’accordo sull’energia firmato lunedì è “una testimonianza della nostra determinazione a ottenere ancora di più in questo campo“, ha affermato Draghi, prima del previsto

firma di un accordo di fornitura di petrolio e gas tra l’Algeria e alcune società tra cui il gigante italiano dell’energia Eni.