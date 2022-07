Agosto, come luglio, si preannuncia un mese impegnativo per gli appassionati di smartphone. Motorola rivelerà finalmente il Moto Edge X30 Pro dopo mesi di voci e speculazioni. Questo è lo smartphone con fotocamera da 200 MP che si dice da tempo, nonché il primo dell’azienda a includere un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. La prima fotocamera da 200 MP al mondo sarà presentata il 3 agosto, proprio come previsto dal produttore.

Sorprendentemente, il Moto RAZR 2022 farà il suo debutto lo stesso giorno. Ciò segue le voci secondo cui lo smartphone pieghevole potrebbe essere ritardato. La cerimonia si svolgerà in Cina perché il Moto Edge X30 Pro è uno smartphone solo per la Cina. Tuttavia, lo smartphone sarà disponibile in altri mercati come Moto Edge 30 Ultra. Per il momento, non sappiamo quando, ma la società potrebbe portarlo a un pubblico globale in meno di un mese.

Moto X30 Pro e RAZR faranno il loro debutto il 2 agosto

Per il momento, non è chiaro se il Moto RAZR 2022 uscirà dalla Cina. Forse il ritardo si riferisce al pubblico globale. In ogni caso, possiamo ancora considerarlo un lancio sul mercato globale. Il Moto RAZR 2022 sale sul palco insieme al Moto Edge X30. Il nuovo pieghevole è un notevole miglioramento rispetto ai suoi predecessori. Dopotutto, sostituisce un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per il processore di fascia media.

Tuttavia, le voci suggeriscono che la sua batteria da 2.800 mAh deluderebbe in termini di durata della batteria. Vediamo se Motorola è in grado di ottimizzare il processore e il software per fornire un utilizzo sufficiente con questa capacità limitata. Il dispositivo, in ogni caso, presenta uno schermo interno da 6,7 ​​pollici a 120 Hz con risoluzione Full HD+ e uno schermo esterno da 3 pollici. Il gadget contiene una fotocamera principale da 50 MP, uno scatto ultrawide da 13 MP e una fotocamera selfie da 32 MP.

Il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 200 MP di Samsung sarà incluso nel Motorola Edge X30 Pro. Sono inclusi anche uno snapper ultrawide da 50 MP e uno snapper teleobiettivo 2x da 12 MP. Il dispositivo sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ha uno schermo P-OLED curvo da 6,67 pollici a 144 Hz. Sono disponibili fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, il Moto Edge X30 Pro ha una fotocamera selfie da 60 MP. È alimentato da una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica da 125 W e la ricarica wireless da 50 W.