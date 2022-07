Facebook non è più la piattaforma di social media più popolare, ma è ancora una delle più utilizzate. Per mantenere l’interesse dei consumatori, l’azienda sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la sua applicazione. La prima funzione apporta una modifica al flusso principale precedente. La scheda è stata rinominata Home; è essenzialmente lo stesso flusso con un nuovo nome. C’è, tuttavia, una nuova scheda ‘Feed’. Questo è stato organizzato in ordine cronologico inverso, proprio come lo era Home prima che l’algoritmo prendesse il sopravvento.

La scheda Feed ha il proprio set di filtri. Puoi configurarlo per mostrare tutto o solo i tuoi amici, gruppi, pagine o preferiti. La funzione è un elenco curato dei tuoi amici e delle tue pagine più importanti. Facebook sta ora commercializzando l’Home Feed come ‘più di un motore di scoperta da trovare’. Tiene traccia di nuovo materiale e artisti tramite raccomandazioni.’

Facebook sta lavorando ad una nuova scheda

I feed, d‘altra parte, sono dove puoi ‘accedere ai contenuti di persone e comunità a cui sei già associato’. I feed contengono post ‘Suggerisci per te’. Le nuove schede Home e Feed vengono inviate oggi a una piccola percentuale di utenti di Facebook su iOS e Android.

Vale la pena ricordare che la barra delle scorciatoie contenente le schede aggiuntive si trova nella parte inferiore dell’app iOS. Nel frattempo, gli utenti Android noteranno una nuova scheda nella parte superiore dello schermo. Le schede della barra di scelta rapida cambieranno in base alle aree dell’app che utilizzi di più. Puoi anche personalizzare e bloccare le schede della barra delle scorciatoie.

È un approccio intrigante per ordinare le informazioni visualizzate dai membri di Facebook. Ovviamente, questa è una nuova funzionalità progettata per mantenere gli utenti interessati e dare l’impressione che l’app sia in continua evoluzione. Ad esempio, l’azienda sta sviluppando una funzionalità che consentirà a un singolo utente di avere cinque profili in un unico account.