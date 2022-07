Expert rinnova la propria campagna promozionale apportando importantissime modifiche ai prezzi di listino dei prodotti di punta, con un risparmio davvero invidiabile per tutti gli utenti.

La soluzione corrente è davvero ricca di occasioni da non perdere di vista, i prodotti sono molto economici, e garantiscono a tutti gli effetti prezzi più bassi del solito. L’unico appunto da fare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione nel caso in cui si dovesse decidere di acquistare un prodotto dal divano di casa, con consegna presso il proprio domicilio.

Expert: offerte dai prezzi mai visti prima

Con Expert non si scherza, la nuovissima campagna promozionale strizza l’occhio agli utenti interessati ai top di gamma, proponendosi come valida alternativa per coloro che vogliono cercare di spendere poco, anche acquistando ad esempio un Samsung Galaxy S22. Il prodotto in questione viene proposto a soli 699 euro, una spesa decisamente ridotta rispetto al listino originario.

Molto buona è anche la proposta relativa al Galaxy Z Flip3, il top di gamma dei foldable, risulta oggi essere acquistabile al prezzo di 599 euro, una cifra più che abbordabile, sebbene a breve sarà disponibile il modello più recente. Gli ultimi due prodotti che vi segnaliamo sono Apple iPhone 11, il cui prezzo è di 549 euro, ma anche Galaxy S21 FE, in vendita precisamente a 449 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, sono raccolti per comodità sul sito ufficiale di Expert.