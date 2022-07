Un volantino assolutamente pazzesco attende gli utenti da Esselunga, in questi giorni tutti hanno la possibilità di scoprire un lungo elenco di offerte e di promozioni molto speciali, condite con prezzi decisamente più bassi del normale.

Gli acquisti, tuttavia, non potranno in nessun modo essere completati altrove in Italia, se non nei negozi fisici di proprietà della stessa azienda. La campagna promozionale è disponibile senza distinzioni o vincoli particolari, i prodotti sono tutti distribuiti no brand con alle spalle la garanzia di 2 anni che copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Per i codici sconto Amazon gratis abbiamo creato un nuovo canale Telegram, lo trovate qui.

Esselunga: spettacolari offerte per tutti

Esselunga è pronta per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, arrivano infatti nuovi prezzi bassi e prodotti decisamente economici, con i quali riuscire a godere ugualmente di discrete prestazioni. Il terminale da acquistare ad occhi chiusi sono sicuramente le Motorola Moto Buds 120, piccolissimi auricolari true wireless dalle discrete prestazioni, nonostante il prezzo di vendita di soli 24,95 euro (rispetto al listino di 50 euro).

Le prestazioni, come anticipato, sono adeguate alla fascia di prezzo, ricordando comunque che garantiscono una autonomia ben superiore alle aspettative, ed anche la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi attualmente disponibili in Italia.

Il volantino fa faville, anche mirando verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed importanti, nel caso in cui foste interessati, consigliamo di aprire subito il sito ufficiale per ricevere maggiori dettagli in merito.