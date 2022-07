Il Giappone ha finalmente trovato il metodo per ottenere energia elettrica illimitata. A quanto pare, l’azienda nipponica New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ha studiato una soluzione innovativa per produrre energia senza limiti.

Come ha fatto? In seguito ad anni di studi, prove e costruzioni, il nuovo metodo per ottenere energia illimitata è alquanto singolare ma che ha un forte senso logico. Fino ad ora, nessuno ci aveva mai pensato prima. Scopriamo di seguito la probabile innovazione più importante di sempre.

Energia illimitata: il Giappone vuole ottenerla facilmente

L’azienda giapponese ha intenzione di ottenere energia elettrica sfruttando il mare. Ma come? Il tutto verrà fatto tramite una turbina di 330 tonnellate posizionata in mare. Il progetto viene denominato Kairyu ed è una parola che si traduce “corrente oceanica” in italiano.

La struttura trova la sua forma con una fusoliera di 20 metri, una coppia di cilindri delle stesse dimensioni e una turbina di 11 metri. In questo modo, si andrebbero a sfruttare le correnti oceaniche, capaci di generare fino a 205 gigawatt di elettricità. Il prototipo si posizionerà a circa 50 metri sotto le onde.

In questo momento la turbina è in fase di testing. Se tutto dovesse andare come previso, l’azienda giapponese sta pensando anche di creare una turbina ancora più potente, lunga 22 metri e capace di generare 2 megawatt in più.

Il Giappone quindi avrebbe trovato la risposta definitiva all’emergenza elettrica attuale, andando anche ad eliminare definitivamente l’esportazione di combustibili fossili. Inoltre, sul territorio, a causa dell’arcipelago montuoso, ci sarebbe poco spazio per altre soluzioni – come le pale eoliche o i pannelli solari.