Energia a costo zero senza limiti: scoperto il trucco del motore elettromagnetico

L’energia risulta uno degli argomenti di cui si parla di più durante quest’ultimo periodo, soprattutto in relazione a ciò che accade in Europa. I prezzi sono lievitati particolarmente, con i costi in bolletta che risultano i più alti di sempre anche per quanto riguarda il gas o qualsiasi altro tipo di energia.

Purtroppo il conflitto tra Russia e Ucraina sta coinvolgendo tutto il vecchio continente, il quale si ritrova a pagarne le pene. Per tale motivazione, sono molte le persone che tramite Internet si stanno documentando su come provare a risparmiare energia, magari anche producendone. Qualche trucco ci sarebbe, anche se andrebbe utilizzato per quello che è, senza creare false aspettative. Proprio trattando questo argomento, non si può non citare il motore elettromagnetico, il quale secondo alcuni potrebbe essere la risoluzione totale dei problemi ma che in realtà di certo non lo è.

Energia senza limiti: non esiste un concetto del genere ma le batterie al grafene possono avvicinarci

Stando a quanto riportato, ci sarebbero delle ricerche in corso sulle batterie al grafene. Queste unità sono già state create e testate, ma al momento hanno costi proibitivi per il pubblico. Proprio per questo motivo si sta provando in ogni modo a renderle molto più convenienti, visti i benefici che potrebbero comportare.

Una batteria al grafene è in grado di sostenere ad esempio uno smartphone con energia pari ad una settimana con una sola ricarica. Proprio il processo di Ricarica sarebbe davvero esiguo rispetto tutte le altre batterie: basti pensare che con soli 50 secondi la batteria al grafene potrebbe essere ricaricata totalmente.