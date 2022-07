Sono talmente tanti i gestori che si affollano sul mercato della telefonia mobile italiana che bisognerebbe analizzare veramente bene tutti per sottoscrivere la migliore Promo. Ce ne sono davvero molte, anche se i gestori virtuali stanno dando il loro grande contributo per battere tutto e tutti. A testimoniarlo è ancora una volta CoopVoce, provider che all’interno delle sue offerte mobili mette davvero tutto. Bisogna infatti valutare quelle che sono le ultime promozioni lanciate qualche mese fa.

Infatti le Evolution sono ferme al solito costo mensile da quando sono nate. Nessuna rimodulazione arriverà a modificare il prezzo di vendita.

CoopVoce: all’interno delle Evolution sono disponibili i migliori contenuti in assoluto, ecco quali sono

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS