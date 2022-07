Le offerte lanciate nel periodo corrente da coop e ipercoop, puntano a sbarazzarsi letteralmente di Unieuro, con una campagna promozionale ricca di promozioni e di prezzi assolutamente concorrenziali.

Il risparmio è importante sotto molteplici aspetti, sia per le condizioni di vendita dei prodotti, che ricordiamo essere disponibili sempre no brand con garanzia di 24 mesi, ma anche per l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale. I prodotti sono anche acquistabili a rate fisse mensili, basterà superare i 199 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: grandiose offerte e prezzi minimi

Grazie al volantino di Coop e Ipercoop, gli utenti sono liberi di acquistare un nuovo smartphone, riuscendo a pagarlo meno di 300 euro, la campagna promozionale convince con una buona varietà di prodotti economici, e dalle discrete prestazioni generali. I modelli coinvolti sono comunque di buon calibro, quali Oppo A16, Redmi Note 11 o anche Redmi 9A.

Le offerte del volantino spaziano poi anche verso altre categorie merceologiche, quali possono essere smartwatch, come Amazfit Bip a soli 44,90 euro, oppure anche un televisore da meno di 220 euro, con una diagonale di 40 pollici e la possibilità di installare le applicazioni.

Tutti questi sconti, come anticipato del resto, sono fruibili in via esclusiva nei negozi fisici in italia, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o da altre parti. Per godere di una piccola e breve visione d’insieme di ciò che vi aspetta, potete decidere di collegarvi al sito.