Una serie di offerte molto speciali vi attende in questi giorni da comet, la campagna promozionale è assolutamente ricca di occasioni e di prezzi da non credere, data sopratutto la possibilità di godere di un risparmio importante rispetto al valore originario di listino.

Gli utenti che al giorno d’oggi vorranno approfittare delle ottime soluzioni di Comet, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili in negozio ed online sul sito ufficiale, senza differenze particolari di prezzi di vendita. La campagna promozionale prevede la consegna gratuita a domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro, in modo da avere il tutto anche senza muoversi minimamente dal divano di casa propria.

Comet: spettacolari offerte, ecco tutti i prezzi più bassi

Con il volantino Comet di questi giorni gli utenti sono davvero pronti a spendere cifre sempre più basse ed economiche, la campagna promozionale è ricca di occasioni e di prezzi da non credere, tra cui ad esempio spiccano una serie di smartphone di fascia medio-bassa, in vendita a meno di 400 euro. I modelli attualmente coinvolti nella campagna sono comunque legati a Xiaomi Note 11S, Motorola Edge 30, Galaxy A22, Oppo A74, Honor X8, TCL 30SE, Xiaomi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ e Oppo A54s.

Per tutte le altre offerte del volantino vi rimandiamo al sito ufficiale, ricordando essere presenti anche iPhone 13 Pro, al prezzo di 1199 euro, come anche Motorola Razr 5G a 629 euro. Per le nuove offerte non perdete altro tempo, andate subito sul sito ufficiale.