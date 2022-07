Con Carrefour non si scherza, la nuovissima campagna promozionale riesce a far risparmiare gli utenti, proponendosi come valida alternativa alle ottime offerte dei principali rivenditori di elettronica.

Il volantino attualmente disponibile è pronto per fare la differenza sul mercato, arrivano infatti prodotti scontatissimi, con possibilità di acquisto in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prezzi sono bassi, con garanzia di 24 mesi, ed ottime soluzioni per risparmiare.

Carrefour: le offerte e tutti gli sconti del momento

Il volantino Carrefour punta tutto su un singolo smartphone, stiamo parlando di Galaxy A02s, un prodotto veramente eccellente, impreziosito da alcune specifiche tecniche di buon livello, ed un prezzo finale di soli 120 euro, cosa volere di più?

Scoprendo la scheda tecnica, ad esempio, notiamo disporre di una buona batteria da 5000mAh, dalla discreta autonomia generale, affiancata da un processore octa-core pronto a promettere ottime prestazioni, per finire con l’ampio display TFT LCD da 6,5 pollici di diagonale, la cui risoluzione risulta essere effettivamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza.

Il prodotto in questione viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono, lo ricordiamo, alla garanzia di 24 mesi, ma anche alla variante no brand, la quale è perfetta per garantire la copertura gratuita di qualsiasi difetto di fabbrica effettivamente riscontrato in fase di utilizzo.

Per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo il collegamento diretto al sito ufficiale di carrefour.