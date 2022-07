Bennet ha quest’oggi attivato una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, la perfetta occasione per godere di un risparmio importante, a prescindere dalle categorie merceologiche coinvolte.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, devono necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti. I prezzi sono bassi e comprendono sia smartphone che prodotti di elettronica, tutti proposti alle normali e classiche condizioni di vendita.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram, avrete gratis i codici sconto Amazon più pazzi della giornata.

Bennet: nuove offerte per tutti, ecco gli sconti

Spendere poco con bennet è possibile anche nell’idea di acquistare, ad esempio, uno smartphone Apple. Avete capito bene, con la campagna promozionale attuale tutti gli utenti possono pensare di accedere a iPhone 12, pagandolo solamente 699 euro, oppure anche iPhone 11, il cui prezzo finale non va oltre i 499 euro. Non saranno i modelli più recenti, ma considerata comunque la fama dei prodotti Apple, sono cifre più che bilanciate e consigliate.

Le altre proposte del volantino sono invece legate al mondo Android, in particolare a prodotti brandizzati Samsung e molto economici, come Galaxy A22, a 199 euro, ma anche galaxy A13, in vendita nel periodo a soli 149 euro. Le restanti offerte disponibili da Bennet vanno a toccare svariate categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo caldamente di collegarsi al sito ufficiale e godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nel periodo corrente, riuscendo così a risparmiare moltissimo sul prezzo di listino.