Più volte gli utenti hanno preso in carico la battaglia con altri utenti per quanto riguarda l’egemonia dei sistemi operativi. Android continua a stravincere grazie alle molteplici possibilità che mette a disposizione del suo pubblico, soprattutto in termini di versatilità.

Sono molte di più le opportunità che un utente Android può avere rispetto invece a chi ha iOS, visto che risulta ancora leggermente più chiuso. Secondo quanto riportato poi soprattutto all’interno del Play Store molto spesso arriverebbero delle offerte spaventose, le quali comprenderebbero applicazioni e giochi. Oggi infatti molte di queste a pagamento diventano totalmente gratis, ma bisogna fare presto per non lasciarsele scappare.

Android: gli utenti possono avere gratis tutti questi titoli a pagamento