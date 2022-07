Se c’è un colosso che non ha mai (almeno apparentemente) problemi seri è sicuramente Amazon. Con le sue spedizioni ultra rapide e la vasta gamma di prodotti che ha sul suo sito, rimane a pianta stabile l’e-commerce più utilizzato in tutto il mondo.

A quanto pare, c’è una novità molto importante per quanto riguarda Amazon Italia. Infatti, pare che il colosso statunitense abbia deciso di introdurre un cambiamento decisamente radicale per quanto riguarda le spedizioni. Scopriamo di seguito in cosa consiste questo clamoroso cambiamento.

Amazon: in Italia il modo di spedire i pacchi sarà uguale a quello americano

Amazon sta trasportando anche in Italia Amazon Shipping. Di cosa si tratta? È un servizio con cui l’azienda di Jeff Bezos consegnerà anche i pacchi come dei veri e propri corrieri privati, paragonabili ai vari Bartolini, Gls ecc.

Quindi, ora, la società di Seattle ha deciso di mettersi in proprio anche in Italia per quanto riguarda la spedizione, andando a fare concorrenza alle altre aziende citate prima. Infatti, Shipping prende in carico il pacco con la merce del venditore e lo gestisce allo stesso modo delle consegne.

Il servizio, quindi, sarà disponibile ogni giorno con consegne senza limiti di orario, come confermato da fonti esterne ad Amazon. Le tariffe e un customer service dedicato sarà ciò che metterà ancora di più in risalto questo servizio.

Chiaramente, i prodotti consegnati tramite Amazon Shipping saranno venduti da venditori indipendenti; quindi, gli acquirenti, non avranno la copertura garantita dal sito ma dovranno rivolgersi necessariamente al venditore.