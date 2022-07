Avere fiducia delle applicazioni più famose in assoluto è una cosa fondamentale se volete utilizzare il vostro smartphone. Effettivamente WhatsApp è una di queste anche se da diverso tempo molti utenti avrebbero segnalato truffe dopo truffe. La nota applicazione di messaggistica istantanea, nonostante tutte le forme di sicurezza, non può di certo decidere chi può scrivere o meno all’interno della sua piattaforma, per cui i truffatori hanno il via libera.

Da diversi giorni infatti si starebbe parlando anche di un nuovo messaggio, il quale si sarebbe diffuso in maniera rapidissima tramite le solite catene di Sant’Antonio. Si parlerebbe insistentemente di un nuovo buono da 500 € da riscuotere semplicemente iscrivendosi cliccando sul link alla fine del messaggio, il quale permetterebbe di avere il regalo da parte di Esselunga. Ovviamente il colosso non c’entra niente con tutto questo e lo precisa all’interno di un comunicato ufficiale.

WhatsApp: questo è il comunicato di Esselunga in merito alla questione

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.