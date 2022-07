La voglia di rivincita di Vodafone verso tutti gli altri gestori che gli hanno rubato utenti è davvero grande. Il nostro gestore britannico sta facendo di tutto per recuperare parte del suo pubblico che in tempi non sospetti non ha creduto nel progetto.

Per tale motivo nascono quattro promozioni molto simili tra loro ma diverse per quello che offrono e per il prezzo finale. Durante i prossimi giorni potreste ricevere una chiamata da Vodafone.

Vodafone va a caccia diversi clienti: sono stati sottratti a Iliad ed altri gestori tanti utenti con queste 4 promozioni

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25