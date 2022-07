I nuovi sconti di Unieuro sono davvero incredibili, gli utenti sono molto felici dell’occasione posta in essere dall’azienda, con la quale riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

La campagna riparte da dove si era fermata nel corso degli ultimi mesi, ovvero la piena disponibilità sul territorio nazionale, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale comunque permette di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 199 euro.

Unieuro: ecco quali sono gli sconti del momento

Risparmiare con Unieuro è davvero semplicissimo, proprio in questi giorni gli utenti sono pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni dei migliori smartphone in circolazione, tra cui ad esempio Samsung Galaxy S22, il top di gamma che non ti aspetti, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, finalmente disponibile a 769 euro, un prezzo più che abbordabile per tutti, considerata la variante da 128GB.

Nel momento in cui l’attenzione si dovesse invece spostare verso il mondo apple, si aprirebbero moltissime altre porte, come iPhone 13 Pro Max da 1229 euro, passando anche per iPhone 12 in vendita a 749 euro, oppure iPhone 13 a 929 euro. Non manca il chiaro riferimento a Xiaomi, una delle aziende leader del settore, con il prodotto Xiaomi 12 Pro, disponibile a 899 euro. Per godere di una visione d’insieme dell’intero volantino di casa Unieuro, ricordatevi di aprire subito il sito ufficiale.